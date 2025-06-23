Ансамбль из Черноголовки стал лауреатом международного конкурса

Ансамбль «Поющие струны Черноголовки», участники которого являются членами «Активного долголетия» завоевал звание лауреата на Международном фестивале-конкурсе исполнителей на гитаре «The Grand Guitar 2025». Участники коллектива уверены, что участие в подобных масштабных мероприятиях не только способствует расширению их профессиональных и творческих горизонтов, но и укрепляет связи с коллегами, а также помогает раскрыть творческий потенциал.

В состав жюри вошли известные музыканты, заслуженные деятели искусств и лауреаты многочисленных международных конкурсов из России, Армении, Таиланда, Белоруссии и Израиля.

Как рассказала руководитель ансамбля Анна Анисимова, подготовка к мероприятию велась с апреля. Участники смогли подготовить и представить на суд жюри программу, состоящую из нескольких композиций: песни Александра Новикова «Смуглянка», Константина Листова «В землянке», Евгения Аграновича «От героев былых времен», а также обработку русской народной песни «Ой, то не вечер».

«Выразительнее всего получилась мелодия „В землянке“. Это пьеса из сборника для начинающих „Гитара для всех“, который мы написали в работе над одноименным проектом с черноголовским гитаристом Евгением Коханским. Сама мелодия уникальная и очень проникновенная, она лучше всего дается ученикам. Некоторые гитаристы из „Активного долголетия“ занимались в детстве игрой на фортепиано, аккордеоне, и поэтому с удовольствием учат произведения по нотам, а кто-то предпочитает аккомпанировать аккордами. Даем посильные задачи для каждого», — добавила Анна Анисимова.