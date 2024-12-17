Ансамбль из Богородского округа стал призером фестиваля детского творчества

Фольклорный ансамбль «Веретено», представляющий Центр культуры и искусств города Электроугли, под руководством Натальи Поздеевой и аккомпаниатора Антона Атаманова сделал свои первые шаги на большой сцене. Юные артисты приняли участие в X Открытом фестивале-конкурсе детского творчества «Первые шаги», который состоялся в Балашихе.

Этот дебют стал настоящим успехом для коллектива: ансамбль завоевал звание дипломанта I степени. Для участников и их руководителей это не только большая радость, но и заслуженная гордость. Артисты доказали, что их труд, упорство и любовь к фольклорному искусству способны покорять сердца зрителей и жюри.

Фестиваль «Первые шаги» собрал более 300 участников, которые продемонстрировали свои таланты в различных направлениях: вокале, хореографии и театральном искусстве. Лучшие из них были награждены дипломами лауреатов и памятными кубками. А Дед Мороз порадовал самых артистичных участников подарками, добавив празднику еще больше волшебства.

Для ансамбля «Веретено» этот успех стал результатом долгих часов репетиций, кропотливой работы и веры в свои силы. Руководители коллектива выразили благодарность своим воспитанникам за преданность делу, а также организаторам фестиваля за возможность проявить себя на такой значимой творческой площадке.

Фестиваль-конкурс «Первые шаги» стал важным событием для всех его участников, открыв перед ними новые горизонты и вдохновив на дальнейшее развитие.