Ансамбль из Богородского округа стал лауреатом международного фестиваля

Хореографический коллектив «Славянка» вернулся с Международного инклюзивного фестиваля национальных культур «Алтын Майдан», который проходил в Северной Осетии-Алании. Танцоров из Богородского округа удостоили дипломов второй и третьей степени.

Международный инклюзивном фестиваль национальных культур «Алтын Майдан» проходил в городе Владикавказе. В нем приняли участие 58 народных коллективов: более тысячи человек из 31 региона страны. Хореографический ансамбль «Славянка» из Центра культуры имени Григория Калиниченко под руководством Анны Козловой успешно выступил на мероприятии. Творческий коллектив из Богородского округа показал три хореографических постановки: «Моя отрада», «Кузовок» и «Таня-Татьяна».

Ребята из Богородского округа участвовали на открытии фестиваля. Они представили постановку «Моя отрада», которая покорила зрителей. В рамках конкурса «Алтын Майдан» танцоры получили дипломы лауреатов второй и третьей степени. А в международном этноконкурсе «Артхурон» они завоевали звание лауреатов первой степени за танцы «Кузовок» и «Таня-Татьяна».

В финале солисты коллектива «Славянка» приняли участие в «Русской вечере» на площади Ленина. В парке имени Хетагурова состоялся гала-концерт, где старшая группа ансамбля исполнила адыгский танец «Тляпотет», а средняя группа — хореографическую композицию «Эх, калинка». Также ребята посетили Кармадонское и Цейское ущелья, прокатились по канатной дороге и искупались в минеральных источниках.

В день отъезда артисты театра фольклорного танца «Артхурон» провели для коллектива из Богородского округа мастер-класс.

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