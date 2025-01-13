Ансамбль из Богородского округа получил Гран-при международного фестиваля

Церковный ансамбль Покровского храма из села Воскресенское получил Гран-при фестиваля «Рождественские сюрпризы — 2025». Конкурс проходил при поддержке комитета по культуре Государственной думы Российской Федерации.

Ансамбль «Покров» принял участие в международном фестивале-конкурсе искусств и получил высшую оценку жюри. За подготовку победителей и профессионализм благодарственное письмо вручили регенту коллектива Елизавете Дергачевой.

В исполнении церковного ансамбля прозвучала Рождественская колядка «Дева Мария» Антона Вискова. Председателем жюри выступила певица, композитор, член Российского авторского общества, педагог по вокалу Елена Сокольская.

Также в состав жюри вошли режиссер, композитор, президент Ярославского фонда развития культуры Александр Орлов, балетмейстер-постановщик, хореограф, заслуженны работник культуры Александр Скородумов, артист Мингали Курбасов, художник Елена Алексеенко.

В конкурсе принимали участие как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности.