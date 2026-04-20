Ансамбль из Богородского округа победил на международном фестивале в Китае

Хореографический коллектив «Славянка» вернулся из Китая в Богородский округ с победой. Воспитанники центра культуры имени Г. В. Калиниченко приняли участие в международном этнофестивале «Золотой Путь», который проходил в Чжанцзяцзе в период с 10 по 17 апреля.

Мероприятие было посвящено перекрестным годам культуры России и Китая. В фестивале приняли участие более 300 деятелей культуры и искусства из Китая, России и стран Центральной Азии.

Коллектив из Богородского округа, которым руководит Анна Козлова, был трижды удостоен диплома лауреата первой степени, получил почетные грамоты и благодарственное письмо.

По словам ногинчан, Китайская Народная Республика встретила их с большим дружелюбием и почетом. Артисты увидеть местные достопримечательности, познакомились с культурой принимающей страны, а также познакомили зрителей с особенностями культуры России. Жители КНР с восторгом встречали «Славянку», бурно аплодировали и громко поддерживали. Выступления ансамбля были показаны по местному телевидению, а также в национальных социальных сетях.