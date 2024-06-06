Ансамбль из Балашихи стал лауреатом конкурса народной хореографии

Сообщество ансамбля танца «Праздник девства»
Фото: Сообщество ансамбля танца «Праздник девства»

Конкурс-фильм по народной хореографии «Национальное достояние России» прошел в Москве на сцене Большого концертного зала Main Stage Арена и в павильонах киноконцерна «Мосфильм». Ансамбль «Праздник девства» из Балашихи стал лауреатом конкурса.

В своих постановках коллектив из гимназии № 9 имени Горшкова вошел в состав лауреатов конкурса и принял участие в масштабном хореографическом спектакле о развитии народной хореографии «От Руси до России».

Ансамбль «Праздник детства» рассказал о поддержке и развитии народного танца в Балашихе на съемочных площадках.

Всего проект собрал более 100 самодеятельных и профессиональных ансамблей народного танца всех регионов страны. За конкурсом наблюдали 5000 зрителей и 100 000 человек в онлайн-трансляции.

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