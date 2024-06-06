Ансамбль из Балашихи стал лауреатом конкурса народной хореографии

Конкурс-фильм по народной хореографии «Национальное достояние России» прошел в Москве на сцене Большого концертного зала Main Stage Арена и в павильонах киноконцерна «Мосфильм». Ансамбль «Праздник девства» из Балашихи стал лауреатом конкурса.

В своих постановках коллектив из гимназии № 9 имени Горшкова вошел в состав лауреатов конкурса и принял участие в масштабном хореографическом спектакле о развитии народной хореографии «От Руси до России».

Ансамбль «Праздник детства» рассказал о поддержке и развитии народного танца в Балашихе на съемочных площадках.