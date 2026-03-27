Ансамбль «Донбасс» выступил в жуковском Дворце культуры

Сцена жуковского Дворца культуры стала местом встречи авиационной столицы России и творческого сердца Донбасса. С концертом наукоград посетил один из самых титулованных коллективов страны — Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс».

Артисты представили зрителям масштабную программу «Многонациональный Донбасс».

«Это не просто концерт, а яркое музыкально-хореографическое полотно, рассказывающее о переплетении культур, языков и традиций края. Зрители увидели калейдоскоп номеров, воспевающих дружбу народов, которые веками созидали историю региона. Мастерство танцоров, мощные голоса вокалистов и аутентичные костюмы создали в зале атмосферу грандиозного праздника», — сообщили организаторы.

Почетным гостем мероприятия стал глава городского округа Жуковский Андроник Пак. После завершения программы он лично поблагодарил коллектив за профессионализм и искренность и отметил глубокий символизм выступления. По его словам, программа «Многонациональный Донбасс» служит важным напоминанием о том, что величие России зиждется на многообразии ее культур.