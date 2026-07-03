Ансамбль барабанщиков в Одинцове удостоен почетного звания «Образцовый коллектив»

Коллектив появился в 2020 году на базе Никольского культурно-досугового центра «Полет». Основателем и руководителем стал Михаил Кузьмин. За несколько лет ансамбль прошел путь от первых репетиций до профессионального шоу-коллектива, где ударное искусство сочетается с хореографией и элементами театрализации.

В репертуаре представлены торжественные марши для официальных мероприятий и современные интерактивные программы. Коллектив активно выступает на площадках Подмосковья и ежегодно проводит более сотни концертов.

Добавим, что в 2025 году ансамбль занял первое место на международном фестивале-конкурсе «Ударная волна», а также стал участником фестиваля «Спасская башня детям» на Красной площади.