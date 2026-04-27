Аномальный снегопад застал врасплох город в Московской области

В ночь с 26 на 27 апреля на город в городском округе Пушкинский, включая город Красноармейск и микрорайон Северный, обрушился неожиданный снегопад с сильным ветром. К утру высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

Для очистки дорог и тротуаров было задействовано 30 человек и 10 машин: большие и малые тракторы, мини-погрузчики. Снег убирают вручную лопатами, также помогают маневренные погрузчики.

Мастер «Городского хозяйства» Леонид Новиков сообщил, что в первую очередь расчищают дороги возле школ, больниц и пешеходных переходов. По его словам, работы будут продолжаться до вечера. Коммунальные службы планируют выйти на чистку завтра в шесть утра.

По прогнозам, такая погода сохранится еще на несколько дней.