Аномально теплый январь привел к раннему пробуждению клещей в Подмосковье

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Январские оттепели стали причиной раннего пробуждения клещей в Московской области. Первыми кровососущих заметили владельцы собак, о чем рассказали в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Владельцы домашних животных начали замечать насекомых на шерсти собак. Сообщения об этом активно распространяются в социальных сетях.

Январская погода в Подмосковье не соответствовала климатическим нормам. Вместо ожидаемых холодов и снега, регион столкнулся с аномальным для этого времени года теплом. Это спровоцировало насекомых, которые или не успели уйти в зимнюю спячку, или преждевременно проснулись.

Массовое появление клещей обычно наблюдается в конце весны и начале лета, когда температура воздуха становится благоприятной для размножения. Сейчас зафиксировано лишь несколько случаев появления кровососущих. Массового распространения насекомых не наблюдается, но владельцам домашних животных следует быть бдительными.

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