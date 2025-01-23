Аномально теплый январь привел к раннему пробуждению клещей в Подмосковье

Январские оттепели стали причиной раннего пробуждения клещей в Московской области. Первыми кровососущих заметили владельцы собак, о чем рассказали в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Владельцы домашних животных начали замечать насекомых на шерсти собак. Сообщения об этом активно распространяются в социальных сетях.

Январская погода в Подмосковье не соответствовала климатическим нормам. Вместо ожидаемых холодов и снега, регион столкнулся с аномальным для этого времени года теплом. Это спровоцировало насекомых, которые или не успели уйти в зимнюю спячку, или преждевременно проснулись.

Массовое появление клещей обычно наблюдается в конце весны и начале лета, когда температура воздуха становится благоприятной для размножения. Сейчас зафиксировано лишь несколько случаев появления кровососущих. Массового распространения насекомых не наблюдается, но владельцам домашних животных следует быть бдительными.