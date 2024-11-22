Замминистра обороны Цивилева посетила бойцов СВО в госпитале в Красногорске

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева побывала в Красногорске, чтобы оценить помощь раненым военнослужащим. Она обсудила с врачами и бойцами вопросы выплат за ранения и меры поддержки.

Во время визита Анна Цивилева отметила высокий уровень работы специалистов центра, которые успешно лечат даже самые сложные случаи. Начальник центра Александр Есипов подчеркнул, что благодаря современному оборудованию и опыту медиков удается спасать жизни и восстанавливать здоровье бойцов.

Героев, отличившихся в бою, наградили медалями «За отвагу» и «За храбрость» второй степени. Особое внимание уделили региональным мерам поддержки, предложив дифференцированные выплаты в зависимости от степени тяжести ранений.

Цивилева выразила благодарность медикам за профессионализм и самоотдачу, отметив отличную организацию процесса лечения и реабилитации. Она подчеркнула важность работы по поддержке раненых на всех уровнях.

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