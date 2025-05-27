Анна Самко возглавила акушерское отделение больницы в Солнечногорске

Анна Самко завершила обучение в Тверской государственной медицинской академии в 2005 году, после чего прошла ординатуру в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии. В 2011 году она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Особенности фето-плацентарного комплекса при многоплодной беременности» и начала свою карьеру в качестве научного сотрудника, принимая роды и консультируя пациентов.

«В Солнечногорске есть все необходимое оборудование и специалисты: неонатологи, опытные акушеры-гинекологи, анестезиологи. Также огромным плюсом является то, что здесь всегда можно проконсультироваться со специалистами разного профиля, есть аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии и своя лаборатория», — подчеркнула заведующая акушерским физиологическим отделением Солнечногорской больницы.

Врач уже приступила к активной работе с пациентами: каждый вторник в 13:00 она проводит дни открытых дверей в роддоме. Также Анна Самко планирует совместно с неонатологами организовать занятия в школе «Здоровое материнство» в женской консультации, направленные на улучшение здоровья будущих мам и их детей.

«Ее профессионализм и научный опыт значительно укрепят акушерское отделение. Навыки Анны помогут повысить качество медицинской помощи, а также обеспечить пациенткам поддержку на всех этапах беременности и родов. Все желающие могут посетить дни открытых дверей и присоединиться к образовательным программам для будущих мам», — отметил заместитель главы городского округа Максим Барков.

С 1 января 2025 года в Подмосковье для медработников увеличили и расширили компенсацию аренды жилья, а также повысили выплаты по программе «Приведи друга». Кроме того, для медиков действует «Социальная ипотека». Подробную информацию обо всех мерах поддержки можно найти по ссылке.