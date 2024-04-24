Анна Кротова проверила состояние дворов на улице Космонавтов | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:38 Анна Кротова проверила состояние дворов на улице Космонавтов Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360 в

Глава Лобни Анна Кротова регулярно проводит обходы территорий городского округа вместе с рабочей группой. Недавно они оценили состояние дома № 7 на улице Космонавтов.

Так, проблему с затоплением грунтовыми водами из-за колодца теплосети удалось оперативно решить. Воду откачали. Кротова поручила очистить от мусора прилегающую к дому территорию, а также контейнерную площадку.

Реклама

На обходе к главе обратилась старшая дома № 5 на улице Космонавтов с просьбой о ремонте снегозадержателей и козырьков. Эти задачи переданы управляющей компании, и в начале мая проведут работы по ремонту входных групп и цоколя этого дома.

Вместе со своим заместителем Еленой Лапшиновой, Анна Кротова также проверила состояние торговых объектов на улице Ленина. Она зафиксировала замечания по содержанию входных групп и прилегающих территорий. Собственникам объектов дано две недели на устранение недостатков.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».