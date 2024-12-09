Богородская спортсменка стала призером фестиваля настольного тенниса

Фестиваль настольного тенниса «Народные игры» прошел в Лужниках. Он собрал более 1200 участников, среди них 30 спортсменов представляли Богородский округ.

В программе праздника были соревнования среди детей в четырех возрастных категориях, игры любителей, а также матчевая встреча команд России и Москвы с участием сильнейших теннисистов страны. Из 1200 участников Богородский округ представляли 30 спортсменов. Лучший результат у Анны Кременец, завоевавшей серебряную медаль среди девушек 2009–2011 годов рождения. Анастасия Тугарина, Раис Девликамов, Олеся Котова, Амирхон Рахимкулов вышли в плей-офф турнира, но уступили призовые места соперникам.

Теннисисты из Богородского округа вместе с тренером Татьяной Кулиевой не только смогли принять участие в фестивале, но и посмотреть на сильнейших спортсменов России.

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