Анимационные программы и мастер-классы пройдут в парке «Ривьера» в Можайске

Жителей и гостей Можайского округа приглашают посетить парк «Ривьера». На текущей неделе там запланированы спортивные и развлекательные мероприятия.

В понедельник, 22 сентября, в 19:00, во вторник, 23 сентября, в 20:00, в субботу, 27 сентября, в 10:00, и в воскресенье, 28 сентября, в 19:00 инструктор Евгений Смирнов приглашает на занятия по зажигательной зумбе, которые пройдут на универсальной площадке.

В субботу, 27 сентября, для юных посетителей подготовили развлекательные программы. В 11:00 в верхней части парка на центральной площади начнутся традиционные «Игры нашего двора». В 11:35 можно будет освоить различные настольные игры в творческой мастерской. На универсальной площадке в 12:30 состоится занятие йогой под руководством инструктора Александра Ткачука.

Воскресный день, 28 сентября, начнется с квеста «Дело о краже века», который пройдет в верхней части парка на центральной площади в 15:30. А в 16:05 проведут мастер-класс для детей «Фантазия творчества».