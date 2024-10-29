Детские праздники с аниматорами пройдут в парке Солнечногорска в ноябре

Городской парк Солнечногорска подготовил афишу мероприятий для жителей города. С 29 октября по 3 ноября дети смогут сыграть в настольные игры, поучаствовать в анимационной программе, викторинах и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку или на занятия по петанку.

Мастер-классы, анимация и викторины рассчитаны на детей в возрасте от трех лет. В забеге могут принять участие жители, достигшие 16-летнего возраста. Вход на все мероприятия свободный.

«Приглашаем всех желающих принять участие в разнообразных мероприятиях, среди которых мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, шахматы, настольные игры, викторины и детские развлекательные программы. Для любителей физической активности подготовлен сектор для игры в петанк, а также запланирован бесплатный забег ParkRun у стадиона „Металлург“», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.