Детские праздники с аниматорами пройдут в парке Солнечногорска в ноябре

Unsplash
Фото: Unsplash

Городской парк Солнечногорска подготовил афишу мероприятий для жителей города. С 29 октября по 3 ноября дети смогут сыграть в настольные игры, поучаствовать в анимационной программе, викторинах и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку или на занятия по петанку.

Мастер-классы, анимация и викторины рассчитаны на детей в возрасте от трех лет. В забеге могут принять участие жители, достигшие 16-летнего возраста. Вход на все мероприятия свободный.

«Приглашаем всех желающих принять участие в разнообразных мероприятиях, среди которых мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, шахматы, настольные игры, викторины и детские развлекательные программы. Для любителей физической активности подготовлен сектор для игры в петанк, а также запланирован бесплатный забег ParkRun у стадиона „Металлург“», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья».

Мероприятия проводят благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

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