Анимационную программу проведут на катке в Центральном парке Лобни 26 января

Жителей и гостей городского округа приглашают посетить парки Лобни. В них на этой неделе пройдут разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия.

20 января в Центральном парке культуры и отдыха состоятся занятия в вокальной студии, а 22 января — творческие мастер-классы и настольные игры.

21 января в Лобненском лесопарке пройдет тренировка секции ориентирования с Александром Черноусовым, а 23 января посетителей Центрального парка и Лобненского лесопарка приглашают на горную общую физическую подготовку.

24 января в ЦПКиО проведут занятия в вокальной студии, а также скандинавскую ходьбу с Еленой Александровой. Гостей парка «Киово» ожидают творческий мастер-класс и квест «Мафия».

25 января в Центральном парке состоится традиционный забег проекта « Пять верст». Для людей в возрасте 50 лет и старше пройдет ретродискотека «Молоды душою». Кроме того, для всех желающих проведут мастер-класс по созданию мягкой игрушки.

26 января на катке в Центральном парке будет организована интерактивная анимационная программа.