Анимационные программы для детей покажут в парке Солнечногорска 11–13 октября

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Различные активности регулярно проходят для жителей Солнечногорска в городском парке. С 7 по 13 октября посетителей ждут анимационные программы для детей, мастер-классы и многое другое.

В городском парке также организуют занятия по петанку и забег ParkRun, который стартует от стадиона «Металлург». Возрастные ограничения для мастер-классов, анимационной программы и викторин — 3+, для бега — 16+.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья».

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Мероприятия проводятся благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

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