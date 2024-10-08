Анимационные программы для детей покажут в парке Солнечногорска 11–13 октября

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Различные активности регулярно проходят для жителей Солнечногорска в городском парке. С 7 по 13 октября посетителей ждут анимационные программы для детей, мастер-классы и многое другое.

В городском парке также организуют занятия по петанку и забег ParkRun, который стартует от стадиона «Металлург». Возрастные ограничения для мастер-классов, анимационной программы и викторин — 3+, для бега — 16+.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья».