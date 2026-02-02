Анестезиологи МОНИИАГ представят Россию на международном медицинском конкурсе

В Бангкоке с 6 по 8 февраля пройдет важное событие для врачей всего мира — Азиатско-Австралазийский конгресс анестезиологов-реаниматологов. Россию на престижном форуме представит команда из Московского областного НИИ акушерства и гинекологии.

Конгресс соберет свыше тысячи специалистов из 25 стран, которые обсудят новейшие достижения, наладят сотрудничество и наметят пути развития анестезиологии.

В рамках мероприятия устроят конкурс, который посвятят критическим и опасным ситуациям в работе специалистов. Ошибка в такие моменты может стоить пациенту жизни. Разбор подобных случаев помогает врачам всего мира действовать быстрее и точнее.

Активности проведут не в обычном зале, а в специальном симуляционном центре. Там врачи будут отрабатывать действия на реалистичных манекенах в безопасной, но максимально приближенной к реальности обстановке.

«Нашу страну на крупнейшем международном форуме будет представлять мультидисциплинарная команда врачей Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), где накоплен значительный опыт помощи самым сложным пациентам, в том числе после перенесенных онкологических заболеваний, трансплантации внутренних органов, а также с такой тяжелой патологией как врастание плаценты», — пояснил директор учреждения Роман Шмаков.

Команду российских врачей будет возглавлять заместитель директора института по анестезиологии и реаниматологии Алексей Пырегов.

Летом 2024 года в институте создали междисциплинарную бригаду для ведения беременности и родов у женщин с врастанием плаценты.

Это очень опасное состояние, которое угрожает жизни как матери, так и ребенка. В бригаду вошли лучшие специалисты разных профилей: акушеры-гинекологи, хирурги, врачи УЗИ-диагностики, анестезиологи-реаниматологи, а также неонатологи.