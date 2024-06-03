Андрея Иванова переизбрали главой Одинцовского округа

Андрея Иванова избрали главой Одинцовского округа на новый срок. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании Совета депутатов.

Андрей Иванов получил два высших образования по специальностям «Инженер программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем», а также «Государственное и муниципальное управление». Помимо этого, у него есть ученая степень кандидата экономических наук.

Иванов трудится в Одинцове 12 лет, десять из которых — в качестве главы округа. Ранее занимал пост заместителя губернатора Брянской области, а также руководителя постоянного представительства администрации Брянской области при правительстве России.

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