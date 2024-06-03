Андрея Иванова переизбрали главой Одинцовского округа

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Андрея Иванова избрали главой Одинцовского округа на новый срок. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании Совета депутатов.

Андрей Иванов получил два высших образования по специальностям «Инженер программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем», а также «Государственное и муниципальное управление». Помимо этого, у него есть ученая степень кандидата экономических наук.

Иванов трудится в Одинцове 12 лет, десять из которых — в качестве главы округа. Ранее занимал пост заместителя губернатора Брянской области, а также руководителя постоянного представительства администрации Брянской области при правительстве России.

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