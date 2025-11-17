Андрей Воробьев: зимний сезон в парках Подмосковья откроют 1 декабря

Зимний сезон в парках Подмосковья начнется 1 декабря. В них создадут праздничное оформление, откроют катки и прокат инвентаря. О подготовке территорий рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Зимой в парках Подмосковья проводят новогодние программы. Жителей пригласят на ледовые шоу, хоккейные матчи и другие мероприятия.

Территории уже начали готовить к холодному сезону: дирекции проверяют технику, материалы для обработки дорог ото льда и другой инвентарь.

«Традиционно парки наполнены жизнью летом как никогда. В межсезонье посещаемость падает, но в последнее время благодаря заметной программе и работе дирекций парков эти места становятся крайне привлекательными, в том числе и для предпринимателей, что тоже не может не радовать», — отметил губернатор.

Он отметил, что предприниматели создают комфортные условия для гостей парков, открывая кафе и прокат снаряжения.

«У нас большие новогодние каникулы. Всегда приятно, когда о тебе позаботились, сделали твои выходные запоминающимися и приятными», — сказал Воробьев.