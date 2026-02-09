Андрей Воробьев: высокотехнологичный индустриальный парк построят в Долгопрудном

Подмосковье продолжает укреплять свои позиции как центр российской науки и высшего образования. О новом статусе одного из ключевых городов региона и планах по его развитию рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Накануне в стране отметили День российской науки. Андрей Воробьев напомнил, что ведущие отечественные наукограды сосредоточены в Московской области. Кроме того, в регионе успешно работают технопарки, особые экономические зоны, свыше 250 научно-производственных компаний и научно-исследовательских институтов, где трудятся около 40 тысяч специалистов.

Вчера на основании решения президента и правительства статус наукограда получил Долгопрудный. Это очень приятно и важно. Вы знаете, что жемчужина высшего образования расположена в Долгопрудном. Это МФТИ

Теперь восемь из 13 российских наукоградов сосредоточены в Подмосковье.

Он подчеркнул, что Московский физико-технический институт и физтех-лицей традиционно собирают самых способных учеников и студентов. Они демонстрируют блестящие результаты как в фундаментальных теоретических исследованиях, так и в прикладных науках.

В преддверии Дня российского студенчества президент России Владимир Путин посетил МФТИ и ознакомился с проектами института. Статус наукограда позволит инициативам получить дополнительную федеральную поддержку.

«В этой связи существует проект, в продолжение статуса наукограда, который предполагает создание индустриального высокотехнологичного парка, который должен разместить стартапы, важные производства как раз на основе исследований лаборатории, которая находится в университете и в части химии и биологии, и в части физики и математики», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор заявил, что власти региона намерены держать развитие нового наукограда в фокусе своего внимания.

Для этого предстоит решить комплекс задач, в том числе совместно с компанией «Россети» обеспечить необходимые мощности электроснабжения. Это создаст условия для полноценной работы новой площадки.