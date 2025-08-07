Сегодня 12:31 Андрей Воробьев: второй в Подмосковье филиал НИКИ детства открыли в Видном 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Поликлинику «Сапроново» досрочно открыли в Ленинском округе. Помощь в ней будут получать порядка 74 тысяч человек. В учреждении заработал второй в Подмосковье филиал НИКИ детства — его посетил губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил, что в регионе продолжается строительство еще порядка 10 поликлиник.

«Ключевая наша задача — чтобы были врачи — узкие специалисты, средний медицинский персонал. Да, мы можем построить красивое здание, оснастить его — здесь имеется современное тяжелое медицинское оборудование, включая МРТ, КТ, — но главное, чтобы везде были врачи», — сказал Воробьев. Поликлиника «Сапроново» находится на Березовой улице в шестом микрорайоне Видного. Там открыли комплексное лечебное звено и второй в Подмосковье филиал НИКИ детства. Помощь в учреждении будут оказывать по ряду профилей. Это терапия, кардиология, медицинский массаж, офтальмология, стоматология и другие.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Поликлиника сможет принимать 750 пациентов в смену. Она также будет обслуживать жителей Ермолино, Белеутово, Калиновки и других микрорайонов. Всего — 74 тысячи человек. Сейчас в учреждении работают 33 врача. Медцентр оснастили всем необходимым оборудованием — от аппаратов для рентгенов и МРТ до маммографов и флюорографов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Отделение НИКИ детства разместили на верхних этажах здания. Там заработал Центр превентивной и биорезонансной терапии, где можно проконсультироваться по разным болезням, в том числе генетическим, а также Центр спортивной медицины. По словам главы института Нисо Одинаевой, в будущем в филиале появятся отделение патологии речи и расстройств аутистического спектра. «Детей с такими недугами, к сожалению, много, а найти им квалифицированную помощь бывает непросто. Здесь эту помощь смогут получать ребята со всего юга Подмосковья», — отметила она. Проходить реабилитацию юные пациенты смогут на инновационном оборудовании, которое установили в учреждении благодаря сотрудничеству с научно-производственным предприятием «Исток». Это тренажеры для терапии пальцев и кистей рук с биологической обратной связью. Упражнения на нем организованы в интерактивной игровой форме.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году в Ленинском округе на базе Видновского перинатального центра также открылась женская консультация, а стоматологическую поликлинику отремонтировали. В ближайшие годы в округе запланировали строительство еще нескольких медучреждений. «Пожалуй, в каждом округе у нас или строится новая поликлиника, или ремонтируется. Необходимо также с умом активно включать телемедицину, особенно это касается различных справок, консультаций, чтобы избавить врача от ненужных хлопот и сконцентрировать его усилия именно на лечении», — подчеркнул Воробьев. Он напомнил, что врачи в Подмосковье могут претендовать на целый ряд мер поддержки.