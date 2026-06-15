Андрей Воробьев вручил награды специалистам Фонда капремонта Подмосковья

Сотрудников Фонда капитального ремонта наградили в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев вручил им награды президента за профессионализм и высокий вклад в развитие инфраструктуры страны.

Почетную грамоту получил генеральный директор организации Дмитрий Сватковский.

«Благодаря организаторским способностям и системному подходу Дмитрия Валерьевича в жизнь воплощаются самые сложные восстановительные проекты», — отметили в МинЖКХ Подмосковья.

Награды также удостоился заместитель директора по реализации специального инфраструктурного проекта Алексей Матренин. Под его руководством на новых территориях открыли 14 новых школ и детских садов, восстановили коммуникации на 269 поврежденных объектах, разобрали завалы общим объемом более одного миллиона кубометров отходов. Сейчас там продолжается ремонт более 800 фасадов жилых домов.

Благодарственное письмо президента также принял заместитель генерального директора по исполнению гарантийных обязательств Дмитрий Янишевский. Он скоординировал восстановление 145 объектов в Мариуполе, Бердянске, Энергодаре и Черниговском районе.

«Искренне поздравляем коллег! Пусть преданность и любовь к делу не угасают, а становятся только ярче. Новых высот и горизонтов в очень непростой, но такой важной работе!» — сказали в министерстве.