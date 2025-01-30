Андрей Воробьев вручил медаль к 80-летию Победы ветерану из Солнечногорска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы. Одной из первых в регионе награду получила Галина Долина из Солнечногорска.
Торжественная церемония состоялась в Доме регионального правительства. Медаль, учрежденную указом президента Российской Федерации, получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
«Мы встречаемся по поручению президента, чтобы чествовать вас еще раз за ваши боевые и трудовые подвиги, добрые дела. Знаем, что многие ведут активную работу с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. Гордимся, что такие люди живут в нашем любимом Подмосковье, нашей любимой стране», — отметил Андрей Воробьев.
Галина Долина поделилась своими воспоминаниями о тяжелых военных годах. Она впервые столкнулась с немцами в 11 лет, а через несколько лет оказалась на передовой Калининского фронта в железнодорожных войсках, где разгружала мешки с картошкой и укладывала шпалы. Победу встретила в Нахабино в мае 1945 года. За свои подвиги была удостоена ордена Отечественной войны второй степени.
«Я, будучи совсем еще девчонкой, в 14 лет вступила в ряды Советской армии — в железнодорожные войска. Многие даже не представляют, насколько тяжело там было. Мы вручную восстанавливали железную дорогу после бомбежек — таскали на себе рельсы, шпалы, песок. Тогда ведь не было никаких механизмов», — рассказала Галина Долина.
После окончания школы Галина Александровна стала заниматься спортом на Высших курсах профессионального движения в Ленинграде: училась стрельбе, лыжам, получила разряд кандидата в мастера спорта по гимнастике. Вместе с мамой и сестрой в 1956 году переехала в Алабушево, где вела активную общественную жизнь. С 2004 по 2015 была председателем районного совета ветеранов. Принимала участие в издании книги, в которой рассказала о ветеранах Алабушева.