Андрей Воробьев вошел в состав президиума Госсовета России

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, губернатор Подмосковья возглавляет комиссию Госсовета по экономике данных. Также в президиум вошли премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Алексей Дюмин, глава управления по вопросам Госсовета Владимир Симоненко и главы регионов, включая мэра Москвы и губернаторов нескольких областей и краев.