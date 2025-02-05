Андрей Воробьев вошел в состав президиума Госсовета России

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета. В него вошел губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, губернатор Подмосковья возглавляет комиссию Госсовета по экономике данных. Также в президиум вошли премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Алексей Дюмин, глава управления по вопросам Госсовета Владимир Симоненко и главы регионов, включая мэра Москвы и губернаторов нескольких областей и краев.
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