Андрей Воробьев вошел в состав президиума Госсовета России

Фото: Медиасток.рф

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета. В него вошел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, губернатор Подмосковья возглавляет комиссию Госсовета по экономике данных. Также в президиум вошли премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Алексей Дюмин, глава управления по вопросам Госсовета Владимир Симоненко и главы регионов, включая мэра Москвы и губернаторов нескольких областей и краев.

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