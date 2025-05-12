Андрей Воробьев: ветеранам в Подмосковье присвоили звание почетных жителей

В преддверии Дня Победы еще трем ветеранам в Подмосковье присвоили звание почетных граждан. Все, что касается опеки и сопровождения, — особенно важно, отметил губернатор Андрей Воробьев .

С инициативой присвоить ветеранам Великой Отечественной войны статус почетных жителей регионов и населенных пунктов ранее выступил президент России Владимир Путин.

«В апреле участников боевых действий было 488 человек, но всем им за 100 лет, и понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас было очень важным», — отметил губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев обратил особое внимание на действия социальных служб, волонтеров и депутатов, а также выразил им благодарность.

«Знаю, что такая работа на местах ведется и много такого внимания не бывает», — заключил губернатор.