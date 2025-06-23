Андрей Воробьев рассказал о подготовке новых индустриальных парков Подмосковья

В Московской области активно развивают индустриальные парки, что создает более комфортные условия для бизнеса. О мерах поддержки инвесторов и важности сотрудничества с Министерством промышленности и торговли России рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Развитие промышленных площадок остается важной частью стратегии экономического роста Московской области.

«Сейчас у нас в работе пять индустриальных парков (пять плюс один). Наша задача — не просто своевременно завершить оснащение инфраструктуры, но и проследить выход на площадку наших резидентов, инвесторов, которые подписали соглашения, которые заявили готовность вкладывать деньги», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Особое внимание губернатор уделил сотрудничеству с федеральным центром.

«Большое значение играет партнерство с правительством России, в частности, с Минпромторгом. Вы знаете, что у нас в рамках национальных целей существуют и различные программы и импортозамещения, и ФРП, которые позволяют резидентам привлекать деньги кратно дешевле ключевой ставки», — пояснил глава региона.

Такие меры дают предприятиям возможность существенно снижать финансовую нагрузку при реализации проектов в подмосковных индустриальных парках.