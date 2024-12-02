Андрей Воробьев: в Подмосковье построят 5 электрических подстанций к 2027 году
В 2026–2027 годах в Подмосковье планируют построить пять питающих центров в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил улучшить надежность электроснабжения для всех жителей Московской области.
«От устойчивого, стабильного электроснабжения зависят как большие, так и малые населенные пункты, коттеджные поселки, СНТ, где люди часто проживают круглый год. За это, кроме нашего профильного министерства, также отвечают „Россети Московский регион“, „Мособлэнерго“ и еще ряд организаций. Количество ТСО, которые не имеют достаточных возможностей, чтобы обслуживать сети в каждом регионе нашей страны, сокращается. Это федеральная программа», — отметил Воробьев.
За год в Подмосковье отремонтировали 1,5 тысячи километров ЛЭП, 2,6 тысячи трансформаторных подстанций и расчистили более 6,5 тысячи гектаров трасс. Например, в Чехове построили ПС «Фруктовая» и «Бегичево», что улучшило электроснабжение для 25 тысяч человек. В Одинцовском округе реконструировали ПС «Дарьино», а в Подольске построили три трансформаторные подстанции. Инвестиции в проект составили 860 миллионов рублей. Помимо этого, для аварийных ситуаций в Подмосковье приобрели 80 передвижных электростанций.
«На территории Подмосковья определена системообразующая сетевая организация „Россети Московский регион“. Раньше в области было 42 ТСО, стало — 21. Более мелкие компании объединяют свои ресурсы, укрупняются. Эффектом консолидации в первую очередь является повышение надежности электроснабжения, а также единый тариф и т. д.», — добавил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
По словам главы городского округа Чехов Михаила Собакина, специалисты улучшили мощность 80 подстанций и создали закольцованную сеть для резервного питания. Генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор сообщил, что за пять лет в реконструкцию сетей и проектирование новых подстанций в нескольких округах вложат 167 миллиардов рублей.
Так, в 2027 году в Дубне появится ПС 110 кВ для поддержки экономической зоны, а в Одинцовском округе — ПС 220 кВ для ИТ-кластера. В Чехове, Раменском и Домодедове возведут подстанции, которые снизят нагрузку на сеть.