В Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации системы ЖКХ. В нее входит реконструкция и строительство очистных сооружений. По ней уже обновили 15 объектов. О том, где уже провели работы, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В рамках программы модернизации ЖКХ очистные сооружения обновили в Подольске, Шатуре, Мытищах и других округах. Крупнейший объект также построили и запустили этой весной в Щелкове.

«У нас одна из крупнейших в стране программ по модернизации ЖКХ, в нее входит и модернизация системы очистки стоков», — написал губернатор в Telegram-канале.

Еще один объект этой осенью запустят в Лыткарине — он обслуживает около 70 тысяч человек в округе, а также в поселке Молоково.