В Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации системы ЖКХ. В нее входит реконструкция и строительство очистных сооружений. По ней уже обновили 15 объектов. О том, где уже провели работы, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В рамках программы модернизации ЖКХ очистные сооружения обновили в Подольске, Шатуре, Мытищах и других округах. Крупнейший объект также построили и запустили этой весной в Щелкове.
«У нас одна из крупнейших в стране программ по модернизации ЖКХ, в нее входит и модернизация системы очистки стоков», — написал губернатор в Telegram-канале.
Еще один объект этой осенью запустят в Лыткарине — он обслуживает около 70 тысяч человек в округе, а также в поселке Молоково.
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