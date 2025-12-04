Андрей Воробьев заявил, что 20% обращений к врачам в Подмосковье переведут в телемедицину
В Подмосковье продолжается планомерная работа по улучшению доступности помощи врачей для жителей всех населенных пунктов. Особенно активно развивают телемедицину, рассказал в интервью «Комсомольской правде» губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона отметил справедливость запроса жительницы поселка Октябрьский в городском округе Люберцы, которая поинтересовалась, когда в населенном пункте откроется новая поликлиника.
Сейчас там работает старое медицинское учреждение, где не хватает современного оборудования. В ряде случаев пациентов направляют в другие округа.
«В Люберцах в этом году мы уже реализовали ряд проектов. Но в Октябрьском — нет. В Октябрьском — только в следующем году», — пояснил губернатор.
Чтобы снизить нагрузку на поликлиники и врачей, в регионе также активно используют новые технологии.
Вот наша задача: минимум 20%, может быть, и 25%, пока 8,5%, перевести в телемедицину и услуги дистанционные. Это что значит? Если тебе нужно продлить льготное лекарство, а у нас 700 тысяч человек получают льготное лекарство, не нужно ходить в поликлинику.
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
Цель — не заменить врачей, а избавить их от рутинной работы.
«Мы вместе с федеральным центром ищем различные возможности для того, чтобы телемедицину продвигать вперед и делать удобной услугу нашим жителям», — уточнил Воробьев.
Он также затронул тему льготного лекарственного обеспечения в Подмосковье. Эта программа — одна из крупнейших в масштабах страны.
«Каждый день мы выдаем 45 тысяч рецептов», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что система выстроена надежно, а для удобства пациентов все больше процессов, включая продление рецепта, переводят в электронный формат.