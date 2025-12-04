Андрей Воробьев заявил, что 20% обращений к врачам в Подмосковье переведут в телемедицину

В Подмосковье продолжается планомерная работа по улучшению доступности помощи врачей для жителей всех населенных пунктов. Особенно активно развивают телемедицину, рассказал в интервью «Комсомольской правде» губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил справедливость запроса жительницы поселка Октябрьский в городском округе Люберцы, которая поинтересовалась, когда в населенном пункте откроется новая поликлиника.

Сейчас там работает старое медицинское учреждение, где не хватает современного оборудования. В ряде случаев пациентов направляют в другие округа.

«В Люберцах в этом году мы уже реализовали ряд проектов. Но в Октябрьском — нет. В Октябрьском — только в следующем году», — пояснил губернатор.

Чтобы снизить нагрузку на поликлиники и врачей, в регионе также активно используют новые технологии.