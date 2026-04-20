Андрей Воробьев: свыше 20 мер поддержки многодетных семей внедрили в Подмосковье
За минувшие пять лет количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось на 32 тысячи. О льготах, которые они могут получить, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В 2021 году многодетных семей в Московской области было 86 тысяч, а сегодня — 118 тысяч.
«В регионе действует больше 20 мер поддержки многодетных семей. Выплаты, льготы, компенсации, налоговые послабления — стараемся охватить все сферы жизни: от оплаты ЖКУ до школьной формы», — напомнил Андрей Воробьев.
Кроме того, в регионе действует комплексная услуга «Многодетная семья», в рамках которой при помощи всего одного заявления можно оформить несколько льгот.
Меры поддержки в Подмосковье регулярно расширяют. Теперь семьям доступна ежегодная выплата на школьную форму даже в том случае, если ребенок проходит обучение в другом регионе России.
При рождении третьего или последующего ребенка родители в возрасте до 35 лет имеют возможность оформить выплату и получить 300 тысяч рублей. Эта мера поддержки действует и в текущем году.
В 2025 году в области учредили орден «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают пятерых и более детей.