Андрей Воробьев: свыше 20 мер поддержки многодетных семей внедрили в Подмосковье

За минувшие пять лет количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось на 32 тысячи. О льготах, которые они могут получить, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В 2021 году многодетных семей в Московской области было 86 тысяч, а сегодня — 118 тысяч.

«В регионе действует больше 20 мер поддержки многодетных семей. Выплаты, льготы, компенсации, налоговые послабления — стараемся охватить все сферы жизни: от оплаты ЖКУ до школьной формы», — напомнил Андрей Воробьев.

Кроме того, в регионе действует комплексная услуга «Многодетная семья», в рамках которой при помощи всего одного заявления можно оформить несколько льгот.

Меры поддержки в Подмосковье регулярно расширяют. Теперь семьям доступна ежегодная выплата на школьную форму даже в том случае, если ребенок проходит обучение в другом регионе России.

При рождении третьего или последующего ребенка родители в возрасте до 35 лет имеют возможность оформить выплату и получить 300 тысяч рублей. Эта мера поддержки действует и в текущем году.

В 2025 году в области учредили орден «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают пятерых и более детей.

