Андрей Воробьев: свыше 20 мер поддержки многодетных семей внедрили в Подмосковье

За минувшие пять лет количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось на 32 тысячи. О льготах, которые они могут получить, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В 2021 году многодетных семей в Московской области было 86 тысяч, а сегодня — 118 тысяч.

«В регионе действует больше 20 мер поддержки многодетных семей. Выплаты, льготы, компенсации, налоговые послабления — стараемся охватить все сферы жизни: от оплаты ЖКУ до школьной формы», — напомнил Андрей Воробьев.