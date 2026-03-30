Андрей Воробьев: субботники проведут на 600 площадках Подмосковья 25 апреля

Губернатор на совещании обсудил подготовку ко «Дню добрых дел»
Весеннее благоустройство территорий становится одной из ключевых задач для всех муниципалитетов Московской области. О том, как в регионе организована уборка дворов, парков и общественных пространств после зимы, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что апрель традиционно отличается высокой интенсивностью работ по наведению порядка.

Ликвидировать мусор, накопившийся за зиму, привести в порядок газоны, дворовые территории и контейнерные площадки, а также отремонтировать и обновить скамейки и детские игровые комплексы необходимо в сжатые сроки.

«Работа большая, и мы каждый год стараемся ее механизировать, потому что только руками, только энтузиазмом крайне сложно справиться с таким объемом задач», — отметил Андрей Воробьев.

В связи с этим в центре внимания оказалась программа «Чистый двор», а также все мероприятия, связанные с приведением территорий в порядок после зимнего сезона.

Наша задача — активно и спокойно реализовать эту программу в текущем месяце.

Андрей Воробьев

Месяц чистоты продлится до конца апреля. Губернатор поручил добросовестно отработать все поставленные задачи.

В Московской области за чистоту дворов, дорог и общественных пространств отвечают 80 муниципальных предприятий. Одной из приоритетных задач является их оснащение современной уборочной техникой.

За последние три года парк техники пополнился 1264 машинами, а общее их количество достигло 3,2 тысячи. Активному обновлению способствует льготная лизинговая программа «ДОМ.РФ».

Глава региона обратил внимание на важность не только закупки, но и своевременного ремонта и качественного обслуживания уже имеющегося парка. Он отметил, что к 3 апреля вся уборочная техника должна быть полностью исправна.

Отдельное внимание на совещании уделили подготовке к всероссийскому субботнику, который в этом году пройдет 25 апреля. Для проведения мероприятия подготовили свыше 600 площадок.

Главам округов поручили проинформировать жителей, подготовить необходимый инвентарь и организовать полевую кухню.

