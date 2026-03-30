Андрей Воробьев: субботники проведут на 600 площадках Подмосковья 25 апреля
Весеннее благоустройство территорий становится одной из ключевых задач для всех муниципалитетов Московской области. О том, как в регионе организована уборка дворов, парков и общественных пространств после зимы, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона подчеркнул, что апрель традиционно отличается высокой интенсивностью работ по наведению порядка.
Ликвидировать мусор, накопившийся за зиму, привести в порядок газоны, дворовые территории и контейнерные площадки, а также отремонтировать и обновить скамейки и детские игровые комплексы необходимо в сжатые сроки.
«Работа большая, и мы каждый год стараемся ее механизировать, потому что только руками, только энтузиазмом крайне сложно справиться с таким объемом задач», — отметил Андрей Воробьев.
В связи с этим в центре внимания оказалась программа «Чистый двор», а также все мероприятия, связанные с приведением территорий в порядок после зимнего сезона.
Наша задача — активно и спокойно реализовать эту программу в текущем месяце.
Андрей Воробьев
Месяц чистоты продлится до конца апреля. Губернатор поручил добросовестно отработать все поставленные задачи.
В Московской области за чистоту дворов, дорог и общественных пространств отвечают 80 муниципальных предприятий. Одной из приоритетных задач является их оснащение современной уборочной техникой.
За последние три года парк техники пополнился 1264 машинами, а общее их количество достигло 3,2 тысячи. Активному обновлению способствует льготная лизинговая программа «ДОМ.РФ».
Глава региона обратил внимание на важность не только закупки, но и своевременного ремонта и качественного обслуживания уже имеющегося парка. Он отметил, что к 3 апреля вся уборочная техника должна быть полностью исправна.
Отдельное внимание на совещании уделили подготовке к всероссийскому субботнику, который в этом году пройдет 25 апреля. Для проведения мероприятия подготовили свыше 600 площадок.
Главам округов поручили проинформировать жителей, подготовить необходимый инвентарь и организовать полевую кухню.