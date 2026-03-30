Андрей Воробьев: субботники проведут на 600 площадках Подмосковья 25 апреля

Весеннее благоустройство территорий становится одной из ключевых задач для всех муниципалитетов Московской области. О том, как в регионе организована уборка дворов, парков и общественных пространств после зимы, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона подчеркнул, что апрель традиционно отличается высокой интенсивностью работ по наведению порядка.

Ликвидировать мусор, накопившийся за зиму, привести в порядок газоны, дворовые территории и контейнерные площадки, а также отремонтировать и обновить скамейки и детские игровые комплексы необходимо в сжатые сроки.

«Работа большая, и мы каждый год стараемся ее механизировать, потому что только руками, только энтузиазмом крайне сложно справиться с таким объемом задач», — отметил Андрей Воробьев.

В связи с этим в центре внимания оказалась программа «Чистый двор», а также все мероприятия, связанные с приведением территорий в порядок после зимнего сезона.