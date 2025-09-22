Андрей Воробьев: строительство еще 3 участков трассы ЮЛА завершат к январю

В Подмосковье продолжается строительство крупной транспортной магистрали, которая соединит трассы М-2 и М-12. О реализации проекта и его значении для региона рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Сегодня утром был открыт новый участок концессионной дороги.

Работы проводят в динамичном темпе — до конца года планируется завершить еще три крупных отрезка, что позволит значительно разгрузить движение фактически по дублеру МКАД. Специалисты будут трудиться даже в начале зимы, несмотря на погодные условия.

Глава региона обратил внимание на важность успешного и своевременного завершения строительства важной трассы, которую строят в рамках национального проекта при поддержке правительства.

Он подчеркнул, что при всей значимости масштабных инфраструктурных проектов необходимо уделять внимание и другим направлениям.

«Чтобы было понятно, большие магистрали, дороги, концессионные проекты очень важны. Но не менее важно все, что касается малых населенных пунктов», — пояснил Андрей Воробьев.

Для этих целей в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры назначили ответственное лицо, которое следит за формированием программы на 2026–2027 годы по ремонту и строительству проселочных дорог, ведущих к небольшим поселениям. Планируется использовать разные технологии: где-то укладывать асфальт, где-то применять иные современные решения.

«Для этого в бюджете дорожного фонда выделены весьма значительные средства, чтобы жалобы, которые мы видим на дороги к малым населенным пунктам, мы могли также обслуживать. И удовлетворять запросы», — подчеркнул губернатор.

Воробьев обратился к руководителям муниципалитетов с напоминанием, что они должны активно заявляться в программу. По его словам, важно не только продолжать строительство скоростных магистралей, но и последовательно решать вопросы с локальными дорогами, от которых напрямую зависит комфорт жителей Подмосковья.