Андрей Воробьев: станцию метро «Липовая Роща» в Красногорске запустят в 2027 году

Строительство станции метро «Липовая Роща» продолжается в Подмосковье. Запустить ее планируют в 2027 году. Рабочие уже завершили прокладку туннелей между «Рублево-Архангельским» и «Липовой Рощей», рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новая станция появится между Новорижским шоссе и ЖК «Спутник» в Красногорске. Она станет частью будущей Рублево-Архангельской линии. Протяженность тоннелей составила 2,3 и 2,4 километра. Их проложили под Новорижским шоссе и Москвой-рекой. Теперь строители могут приступить к внутренним работам, включая гидроизоляцию, укладку путей и монтаж коммуникаций. «Мы благодарны всем, кто помогает развивать транспортное сообщение между Подмосковьем и столицей. Спасибо мэру Москвы и строителям, нам важно, чтобы метро появлялось в разных городах области», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Открытия станции ждут более 150 тысяч жителей Красногорска и близлежащих микрорайонов. Сейчас путь из ЖК «Спутник» до ближайшей станции метро «Строгино» занимает около 20 минут на автобусе.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Рядом с «Липовой рощей» появится транспортно-пересадочный узел. Для автобусов разработают новые удобные схемы движения. Так же на территории появятся подъездные дороги, надземный пешеходный переход и парковка на 300 мест. «Сейчас многие добираются до метро на автобусах или МЦД. А от станции „Липовая Роща“, которую откроют в шаговой доступности, можно будет без пробок и пересадок доехать до „Делового центра“ всего за 20 минут вместо часа. Это не только быстрее, но и дешевле», — отметил губернатор. Рублево-Архангельская линия метро будет состоять из 12 станций. Она пройдет от от ММДЦ «Москва-Сити» до Красногорска. Пассажиры получат удобную пересадку на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии.