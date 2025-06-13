Андрей Воробьев: спасенная в аэропорту Николь нашла новый дом в Подмосковье

Семимесячная Николь, которую в октябре 2024 года мать оставила в аэропорту Антальи, обрела любящую семью. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Тогда ребенка вовремя обнаружили и передали врачам. С тех пор за судьбой девочки следили десятки специалистов и ведомств.

«Все это время, пока шли переговоры с турецкой стороной, Николь провела сначала в больнице, а затем в Турецком доме ребенка. Накануне вместе с Марией — приемной мамой — она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад. Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в Подмосковье, как и в других регионах России, уже несколько лет нет детских домов — все дети-сироты находятся в приемных или так называемых «гостевых» семьях. Последние приспособлены для случаев, когда ребенка временно нельзя оставить в родной семье, и государственные службы помогают родителям справиться с трудной жизненной ситуацией.

Также в регионе действует система онлайн-записи в школу приемных родителей. Подать заявку на подготовительные курсы теперь можно через портал госуслуг.