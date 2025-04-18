Андрей Воробьев: современную ледовую арену построят в Воскресенске к 2028 году

Воскресенск воспитал не одно поколение успешных хоккеистов и фигуристов. Скоро для будущих звезд спорта там построят новую современную ледовую арену, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Запустить ее планируют в 2028 году.
Ледовый дворец появится в микрорайоне Новлянском. Он будет рассчитан на 5,5 тысячи мест. Внутри обустроят спортивный и тренажерный залы, а также зоны сухой разминки, раздевалки, кафе и гостиницу.
Существующий ледовый дворец «Химик» работает с 1966 года. Там уже установили новые борта, благоустроили фонтанную площадь, а также оснастили его современной техникой для заливки льда. Сейчас там занимаются около 500 хоккеистов школы олимпийского резерва, из-за чего закрыть учреждение на масштабную реконструкцию невозможно.
«Работать над созданием новой площадки будем вместе с тренерами, родителями и самими воспитанниками — важно, чтобы новое пространство было комфортным и функциональным. Уверен, здесь раскроются новые спортивные таланты», - написал Воробьев в Telegram-канале.
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