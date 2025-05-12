Андрей Воробьев сообщил о расширении льгот для участников проекта «Герои Подмосковья»

Региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» позволяет участникам получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что теперь проект дает возможность желающим получить высшее образование на льготных условиях.

Участники программы, не окончившие вуз, смогут пройти обучение и реализоваться в мирной жизни.

«Герои Подмосковья» — это не формальное мероприятие, а комплексная система профессиональной переподготовки. Участники получают возможность освоить гражданские специальности, познакомиться с особенностями работы муниципальных и региональных органов власти», — пояснил Воробьев.

Проект собрал уже 2,5 тысячи заявок от жителей региона.

«Какие-то участники хотят дальше выдвигаться в муниципальные органы власти, в депутатский корпус, поэтому здесь участие партийной организации считаю очень важным», — добавил губернатор.