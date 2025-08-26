26 августа 2025 15:25 Андрей Воробьев: школу № 32 в Балашихе откроют после капремонта в сентябре 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Школы

Андрей Воробьев

Балашиха

Ремонтные работы

Школу № 23 капитально отремонтировали в Балашихе. Она откроется после обновления уже в сентябре. Готовность учреждения к началу учебного года проверил губернатор Андрей Воробьев.

В преддверии начала учебного года в Подмосковье отремонтировали старые и построили новые образовательные учреждения. Среди них — школа № 32 в Балашихе. Там привели в порядок столовую с пищеблоком и актовый зал, заменили коммуникации и установили современное оборудование. «По президентской программе 57 школ у нас выходит из капитального ремонта. Такие школы часто имеют какие-то скрытые дефекты, которые строители должны вовремя увидеть, чтобы в любом случае к 1 сентября сдать объект», — рассказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Школу построили в 1959 году на Крупской улице. Ее площадь превышает 3,7 тысячи квадратных метров. Сейчас там трудятся 160 специалистов. Работы идут в графике, и уже 1 сентября учреждение примет детей. Новое оборудование появится в кабинетах физики, химии, биологии и информатики. На первом этаже уже расставляют мебель, а благоустройство территории — на финальной стадии.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Как рассказала директор Татьяна Левдикова, в сентябре в школу пойдут 610 ребят. На время ремонта они занимались во втором корпусе на Реутовской улице. «В процессе капремонта мы принимали непосредственное участие. Нам очень повезло с застройщиком, был налажен контакт. Вместе обсуждали цветовую гамму школьных пространств — все выполнено по проекту. Все наши пожелания учтены», — поделилась она.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В этом году в Балашихе после капремонта откроют еще несколько образовательных учреждений. Это гимназия № 1 имени Баландина, детский сад при школе № 7, а также дошкольное отделение гимназии № 1.