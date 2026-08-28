Андрей Воробьев: школу № 1 в Королеве откроют после капремонта 1 сентября

Школу № 1 в Королеве откроют в День знаний после комплексного обновления. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с депутатом Мособлдумы Александром Легковым проверил готовность учебного заведения к началу занятий.

Школу, построенную в 1989 году, ни разу не ремонтировали комплексно. Масштабное обновление началось летом прошлого года.

«Сначала мы построили здесь современный корпус начальных классов. А когда закладывали фундамент, обратили внимание, что главное здание школы также нуждается в обновлении. Огромное спасибо нашим строителям — за год они сделали большую работу. Сегодня мы видим абсолютно новую школу. В ней будут учиться полторы тысячи детей», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил родителей и учителей за их активность и вклад в преображение школы.