Андрей Воробьев: школу на 825 мест в Домодедове откроют осенью | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:03 Андрей Воробьев: школу на 825 мест в Домодедове откроют осенью Фото: Антон Чернов

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Строительство нового корпуса школы № 12 продолжается на территории ЖК «Домодедово парк». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что образовательное учреждение на 825 мест откроют 1 сентября.

Согласно проекту, на территории ЖК «Домодедово парк» должны были построить большую школу на 1,1 тысячи мест, однако, инвестор смог возвести только первый блок для 275 учащихся. Образовательное учреждение открыли в 2020 году. Строительство второго блока на себя взяла Московская область.

«Мы приехали в Домодедово, чтобы проинспектировать новую школу. Ее очень ждут жители, так как ближайшие учебные заведения перегружены. Строим за бюджет. Строители обещают сдать ее к 1 сентября», — подчеркнул Воробьев.

На данный момент строительная готовность корпуса достигла 64%. На объекте трудятся более 250 человек, идет монтаж систем вентиляции, разводка электрики, отопления, устройство фасада и кровли.

Школа в ЖК «Домодедово парк» входит в образовательный комплекс Домодедовской СОШ № 12. Сейчас там учится около 1,8 тысячи человек, более 700 — во вторую смену. Возведение нового образовательного учреждения позволит не только развивать профильное обучение, но и частично ликвидировать вторую смену.

«Она будет оснащена современным оборудованием — появятся цифровые лаборатории по физике, химии, генеалогии. Также у нас будет космический класс. В рамках сотрудничества с „Роскосмосом“ мы получим оборудование — телескоп, беспилотники», — прокомментировала директор школы Татьяна Бабынина.

По словам Воробьева, новый корпус школы в Домодедове будет рассчитан на полный день. Это значит, что ребятам не придется тратить много времени, добираясь до кружков. В планах открыть в школе космический, лингвистический и IT-классы. Ребята смогут изучать китайский и английский языки и посещать различные спортивные секции.

Помимо учебных классов в школе обустроят спортзалы, актовый зал, столовую, библиотечно-информационный центр и другие необходимые помещения.

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