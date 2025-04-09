Андрей Воробьев рассказал о развитии IT-образования в Подмосковье

Современные школы Подмосковья дают возможность детям осваивать азы программирования. Они учатся понимать языки и писать коды. В будущем в регионе планируют открыть IT-колледж, рассказал газете «Ведомости» губернатор Андрей Воробьев .

В создании кадров для сферы IT в Подмосковье помогает проект «Профессионалитет». Его участники могут по сокращенной программе получить все необходимые навыки, чтобы в короткие сроки стать специалистами в этой области.

В будущем в регионе планируют открыть профильный колледж.

«Всегда есть скептики, которые говорят „нет“. Но мы видим большой запрос молодежи на желание получить профессию в короткий период, потому что это позволяет зарабатывать очень приличные деньги», — сказал он.

Воробьев отметил, что Подмосковье уже изучило опыт Китая, а также взяло на вооружение практики образовательного центра «Сириус», когда в старших классах ребята учатся по программе университета, а затем три года — в вузе.

«Мы изучаем этот опыт, но, безусловно, делаем это с холодной головой», — подчеркнул Воробьев.