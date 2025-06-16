Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации водоснабжения в Подмосковье

Большая программа модернизации водоснабжения реализуется в Подмосковье. По ней обновляют и строят новые коммунальные объекты, благодаря которым жители могут получить качественные ресурсы. Важность этой работы подчеркнул губернатор Андрей Воробьев .

В Подмосковье активно строят новые водозаборные узлы, в также устанавливают современные фильтры. По словам губернатора, важно не только делать воду чистой, но и создавать условия, при которых она будет оставаться такой же после доставки по трубам в квартиру.

«Наша задача — доходчиво рассказать о стандартах, протоколах обслуживания всего того, что позволяет не просто поднять чистую воду, а о том, как ее такой же чистой доставить туда, где ее потребляют», — сказал глава региона.

Воробьев поручил главам округов и ресурсоснабжающим организациям уделить этой теме особое внимание. Он отметил, что профильные службы должны иметь дорожные карты по устранению возможных нарушений, а также уведомлять жителей о проводимых работах.

Кроме того, губернатор предложил изменить подход к проектированию водозаборных узлов, чтобы использовать их наиболее эффективно.