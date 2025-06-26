Андрей Воробьев рассказал о программе Международного фестиваля искусств в Клину

С 27 июня по 6 июля в Клину пройдет XI Международный фестиваль искусств имени Чайковского — одно из самых ярких летних событий в Подмосковье. Главной площадкой снова станет музей-заповедник великого композитора, где специально к мероприятию установят необычную сцену под открытым небом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Помимо этого, пройдет школа для молодых журналистов, камерный вечер в Мемориальной гостиной, выступления солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра и постановка оперы «Иоланта» в усадьбе Демьяново.
«Ярким финалом станет выступление Государственного симфонического оркестра „Новая Россия“ под управлением Юрия Башмета и с участием пианиста Бориса Березовского», — подчеркнул Воробьев.
Фестиваль обещает быть насыщенным и интересным как для взрослых, так и для детей.
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