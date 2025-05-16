Андрей Воробьев рассказал о потенциале изобретений подмосковных школьников на выставке на ВДНХ

Ученики инженерных классов представили роботов и умные системы на выставке «Робостанция» на ВДНХ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что эти изобретения могут улучшить жизнь, сделать работу удобнее, помочь природе и науке.

«Именно на таких площадках мы видим результаты нашей работы по развитию инженерного образования в регионе. В этом году мы открыли специализированные классы в 140 школах Московской области, более трех тысяч ребят углубленно изучают математику, физику, робототехнику и программирование», — подчеркнул Воробьев.

В 20 школах появилось новое оборудование для изучения дронов. В сельских школах открыты центры «Точка роста», где дети учатся собирать роботов, а в «Кванториумах» и «IT-кубах» ребята занимаются электроникой, программированием и создают свои проекты. Также проходят олимпиады, фестивали и соревнования.

«Когда видим, как школьники с интересом изучают сложные науки и создают что-то свое — это лучший результат нашей работы. Мы и дальше будем помогать им развивать таланты», — заключил губернатор.

Выставка будет проходить на ВДНХ с 16 по 19 мая с 11:00 до 20:00. Лучшие проекты получат помощь от специалистов «Робостанции», чтобы их доработать и применить на практике.