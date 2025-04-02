Андрей Воробьев рассказал о подготовке кадров в сфере ЖКХ в Подмосковье

В Подмосковье прошел форум управления городским хозяйством Подмосковья «Область компетенций». Его участниками стали представители восьми колледжей, которые занимаются подготовкой квалифицированных кадров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже 26 учреждений среднего профессионального образования заключили договоры о сотрудничестве с 92 работодателями в сфере ЖКХ.

«В этом году планируем принять на работу более шести тысяч человек, в том числе молодых ребят», — уточнил Воробьев.

По его словам, взаимодействие колледжей и предприятий поможет молодым специалистам сначала пройти практику, а после выпуска устроиться на работу. Речь идет о сварщиках, электриках, техниках и представителей других направлений.