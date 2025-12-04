Андрей Воробьев рассказал о главных принципах бизнеса в Подмосковье

Власти Подмосковья обозначили четкий подход к развитию малого и среднего бизнеса. О принципах, по которым в регионе оценивают работу торговых объектов, рассказал в интервью «Комсомольской правде» губернатор Андрей Воробьев .

Московская область стремится создавать лучшие условия для честных предпринимателей.

«Мы претендуем на то, что мы — ведущий регион, который создает условия, если ты занимаешься бизнесом: малым и средним, торгуешь, производишь или перерабатываешь», — подчеркнул Воробьев.

Однако власти не намерены мириться с бизнесом, который нарушает законы и ухудшает качество жизни людей. Речь идет о незаконной продаже алкоголя, точках с антисанитарией и тех, где нелегально трудятся мигранты.