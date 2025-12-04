Андрей Воробьев рассказал о главных принципах бизнеса в Подмосковье

Губернатор Воробьев напомнил о стандартах работы МСП в Подмосковье

Власти Подмосковья обозначили четкий подход к развитию малого и среднего бизнеса. О принципах, по которым в регионе оценивают работу торговых объектов, рассказал в интервью «Комсомольской правде» губернатор Андрей Воробьев.

Московская область стремится создавать лучшие условия для честных предпринимателей.

«Мы претендуем на то, что мы — ведущий регион, который создает условия, если ты занимаешься бизнесом: малым и средним, торгуешь, производишь или перерабатываешь», — подчеркнул Воробьев.

Однако власти не намерены мириться с бизнесом, который нарушает законы и ухудшает качество жизни людей. Речь идет о незаконной продаже алкоголя, точках с антисанитарией и тех, где нелегально трудятся мигранты.

Мы очень избирательно подходим. Московская область большая по размеру и разная по укладу. Где-то этот нестационарный объект нужен, там продают прекрасные цветы или продукты, которые производит фермер. Это здорово, нет вопросов. Мы говорим о том, что из 25 тысяч НТО в области нам не нужны те, кто работает не по правилам.

Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья

Власти ведут диалог с предпринимателями, предлагая им выбор: привести свой бизнес в соответствие с нормами или прекратить работу. Многие уже начали менять формат, улучшая внешний вид и качество обслуживания.

«Больше людей приходят, дольше задерживаются, проводят там время с детьми. Мне кажется, это единственно правильный и верный путь», — резюмировал Андрей Воробьев.

Главный принцип, по его словам: бизнес должен быть легальным, эстетичным и полезным для жителей.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте