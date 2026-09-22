Андрей Воробьев: работу по восстановлению лесов усилят в Подмосковье осенью

Вопросам лесовосстановления и экологии в Подмосковье уделяют особое внимание. О мероприятиях по улучшению состояния массивов губернатор Андрей Воробьев рассказал на совещании.

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе состоялось обсуждение лесного хозяйства, включая вопросы содержания территорий, экологической безопасности, восстановления лесов и проведения природоохранных мероприятий.

Воробьев поручил профильному комитету представить обновленную информацию о проведенных работах по лесовосстановлению и продемонстрировать результаты непосредственно на местах. По его словам, важно не только выполнять необходимые работы, но и давать жителям возможность участвовать в экологических инициативах.

Губернатор отметил, что осень — подходящее временем для посадки деревьев, поэтому сейчас особенно актуальны акции по восстановлению леса. Он также предложил вновь обратить внимание жителей на программу «Чистый лес».

Воробьев подчеркнул, что леса занимают почти половину территории региона и имеют свои особенности. В частности, значительную часть подмосковных лесных массивов составляют защитные леса, что определяет специфику их содержания и восстановления.