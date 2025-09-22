Андрей Воробьев: работу еще 2 тысяч котельных проверили в Подмосковье

Синоптики спрогнозировали в Подмосковье похолодание уже к концу этой недели. Совсем скоро в регионе начнется отопительный сезон. Чтобы все системы работали исправно, а риск аварий был минимален, с 15 сентября на котельных начались пробные топки. О ходе этой работы глава областного Минэнергетики Сергей Воропанов доложил губернатору Андрею Воробьеву .

В ходе пробных топок все сети теплоснабжения проверяют под давлением. Специалисты оценивают работу котельных, газового оборудования и насосов. Все это дает возможность еще до начала холодного сезона проверить исправность системы и вовремя провести ремонт.

«Мы слышали о том, что через 10 дней погода будет совершенно другая. Для этого законом и нормативными документами предусмотрено проведение пробных топок, которое показывает все уязвимые места, все нюансы при запуске отопления в осенне-зимний период», — пояснил губернатор.

Пробные топки уже прошли более чем на двух тысячах котельных Подмосковья. Из них 1,8 тысячи подтвердили свою готовность к работе в отопительный сезон.

Как рассказал Сергей Воропанов, из-за скорого похолодания отопление в социальные объекты начнут давать уже с 23 сентября, а с 29-го числа тепло начнет поступать в жилые дома.