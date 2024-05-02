Андрей Воробьев провел встречу с жителями Селятино по вопросам ЖКХ | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:20 Андрей Воробьев провел встречу с жителями Селятино по вопросам ЖКХ Воробьев обсудил с жителями Селятино вопросы ЖКХ Министерство ЖКХ МО

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с жителями поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Участники мероприятия: генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья и другие представители различных ведомств, организовали региональный штаб по вопросам ЖКХ и энергетики.

Жители поинтересовались также планами на капитальный ремонт зданий.

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«На месте проведена работа с местными жителями Селятино. Ответили на все текущие вопросы, как в части проводимого капитального ремонта, так и о планах работ на следующие годы», — рассказал Николов.

В состав выездной комиссия также вошли представители органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, сотрудники Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

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